Top.Mail.Ru
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 1
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 2
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 3
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 4
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 5
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая
8 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
с покрытием High Polish Brass
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Эта зажигалка Armor® с покрытием Глянцевая латунь — классический и элегантный предмет интерьера. Классическая зажигалка Zippo Armor® идеальна в качестве подарка. Сделайте любое событие из Вашей жизни действительно запоминающимся. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
с покрытием High Polish Brass
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Эта зажигалка Armor® с покрытием Глянцевая латунь — классический и элегантный предмет интерьера. Классическая зажигалка Zippo Armor® идеальна в качестве подарка. Сделайте любое событие из Вашей жизни действительно запоминающимся. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Brass золотистая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...