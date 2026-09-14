Зажигалка Zippo Armor Ухмыляющиеся черепушки с покрытием Cackling Cranium Antique
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 460 руб.
В наличии
Код товара: 738458
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
с покрытием Cackling Cranium Antique
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Зажигалка Zippo Armor Ухмыляющиеся черепушки с покрытием Cackling Cranium Antique
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Стайка ухмыляющихся черепов смотрят со всех поверхностей этой зажигалку Armor® с покрытием античная латунь, выполненный методом роскошной многогранной гравировки. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
с покрытием Cackling Cranium Antique
Страна производитель
США
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Стайка ухмыляющихся черепов смотрят со всех поверхностей этой зажигалку Armor® с покрытием античная латунь, выполненный методом роскошной многогранной гравировки. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Зажигалка Zippo Armor Ухмыляющиеся черепушки с покрытием Cackling Cranium Antique - этот товар вы можете купить по цене 11460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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