Top.Mail.Ru
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 1
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 2
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 3
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 4
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 5
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 6
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 7
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 8
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 7
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 8
  • Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая
7 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Отыщите путь в великое неизвестное с помощью этого горного ландшафта. Выгравированные по технологии «лазерная гравировка 360°» на поверхности зажигалки Armor® Black Ice® величественные в своей монументальности горы мягко освещает высокая луна на ночном небе. Темное небо выполнено в виде глубокого резного оттиска, благодаря которому формируется текстурированная поверхность. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo.. се зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Armor
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Отыщите путь в великое неизвестное с помощью этого горного ландшафта. Выгравированные по технологии «лазерная гравировка 360°» на поверхности зажигалки Armor® Black Ice® величественные в своей монументальности горы мягко освещает высокая луна на ночном небе. Темное небо выполнено в виде глубокого резного оттиска, благодаря которому формируется текстурированная поверхность. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo.. се зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Armor покрытие High Polish Black Ice чёрная глянцевая - стоимость товара 7590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...