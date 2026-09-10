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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672)

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Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 1
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 2
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 3
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 4
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 5
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 6
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 7
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 8
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 9
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 5
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 6
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 7
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 8
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 9
  • Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 340 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672)
14 340 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672)

Гордостью коллекции Choice стала модель Armor High Polish Chrome с многогранной гравировкой на каждой из сторон, которая буквально приковывает к себе внимание коваными заклепками по бокам и совершенным индустриальным дизайном. Добавляет изыска инкрустированный эпоксидной смолой полупрозрачный язычок красного пламени Zippo. В комплект входит подарочная коробка класса люкс. Для оптимальной работы рекомендуется заправлять оригинальным топливом Zippo. • Оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии • Полностью металлическая конструкция, корпус в 1,5 раза толще стандартного корпуса Zippo; ветроустойчивое исполнение позволяет использовать ее практически в любых условиях • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремень, фитиль и топливо для зажигалок Zippo премиум-класса • Сделано в США; пожизненная гарантия по принципу "она работает, или мы починим ее бесплатно™" • Заправка топливом Zippo премиум-класса (продается отдельно)

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Описание
Гордостью коллекции Choice стала модель Armor High Polish Chrome с многогранной гравировкой на каждой из сторон, которая буквально приковывает к себе внимание коваными заклепками по бокам и совершенным индустриальным дизайном. Добавляет изыска инкрустированный эпоксидной смолой полупрозрачный язычок красного пламени Zippo. В комплект входит подарочная коробка класса люкс. Для оптимальной работы рекомендуется заправлять оригинальным топливом Zippo. • Оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии • Полностью металлическая конструкция, корпус в 1,5 раза толще стандартного корпуса Zippo; ветроустойчивое исполнение позволяет использовать ее практически в любых условиях • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремень, фитиль и топливо для зажигалок Zippo премиум-класса • Сделано в США; пожизненная гарантия по принципу "она работает, или мы починим ее бесплатно™" • Заправка топливом Zippo премиум-класса (продается отдельно)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - купить по цене 14340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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