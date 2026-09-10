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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240)

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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240)

За 80-летнюю историю дизайн зажигалки ZIPPO Classic 240 оставалась неизменным – характерный прямоугольник, элегантная крышка с неповторимым щелчком-кликом, большое колесо – высекатель огня и знаменитый ветрозащитный экран. Она безотказно работает в мороз, не гаснет при сильном ветре, не требует особого ухода. Сегодня зажигалка ZIPPO Classic 240 не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной Зиппо, если на ней будет изображена близкая по духу тематика.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
За 80-летнюю историю дизайн зажигалки ZIPPO Classic 240 оставалась неизменным – характерный прямоугольник, элегантная крышка с неповторимым щелчком-кликом, большое колесо – высекатель огня и знаменитый ветрозащитный экран. Она безотказно работает в мороз, не гаснет при сильном ветре, не требует особого ухода. Сегодня зажигалка ZIPPO Classic 240 не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной Зиппо, если на ней будет изображена близкая по духу тематика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (240) - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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