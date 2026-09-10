Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%4 470 руб. 6 974 руб.
В наличии
Код товара: 386895
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 470 руб. -36%
6 974 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582)
Ощутите очарование этой винтажной зажигалки 1941 Replica с покрытием Black Crackle™. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Ощутите очарование этой винтажной зажигалки 1941 Replica с покрытием Black Crackle™. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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