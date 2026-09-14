Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 738501
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бежевый
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Стильно выделитесь из толпы с этой яркой и игристой зажигалкой цвета шампанского, отличающейся блестящей полированной поверхностью и логотипом Zippo, выполненным методом цветного изображения. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бежевый
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Стильно выделитесь из толпы с этой яркой и игристой зажигалкой цвета шампанского, отличающейся блестящей полированной поверхностью и логотипом Zippo, выполненным методом цветного изображения. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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