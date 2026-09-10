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Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL)

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Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 1
Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 2
Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 3
Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 4
Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 1
  • Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 2
  • Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 3
  • Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 4
  • Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL)
4 590 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL)

Зажигалка Zippo 150 ZL с фирменным логотипом понравится почитателям с первого взгляда. Темно-серая обработка корпуса и сверкающие металлические цвета похожи на обломок почерневшего льда. Эту модель иногда так и называют – Zippo Black Ice. Люминесцентное ультратонкое отполированное покрытие наносится с использованием высокотехнологичного метода PVD. Благодаря такой отделке корпус зажигалки защищен от царапин, которые не украшают, как шрамы мужчин, а почти всегда портят внешний вид дорогого сердцу изделия, предназначенного служить еще не одно десятилетие. Эта современная технология также способна предотвратить образование микроскопических трещин на гладкой поверхности зажигалки, надежно защищая изделие, известного во всем мире бренда Zippo. Купив эту модель, вы приобретете не только неотъемлемый элемент повседневности, но и шикарную коллекционную вещь, которая характеризуется удобством в использовании и неотъемлемым качеством.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Зажигалка Zippo 150 ZL с фирменным логотипом понравится почитателям с первого взгляда. Темно-серая обработка корпуса и сверкающие металлические цвета похожи на обломок почерневшего льда. Эту модель иногда так и называют – Zippo Black Ice. Люминесцентное ультратонкое отполированное покрытие наносится с использованием высокотехнологичного метода PVD. Благодаря такой отделке корпус зажигалки защищен от царапин, которые не украшают, как шрамы мужчин, а почти всегда портят внешний вид дорогого сердцу изделия, предназначенного служить еще не одно десятилетие. Эта современная технология также способна предотвратить образование микроскопических трещин на гладкой поверхности зажигалки, надежно защищая изделие, известного во всем мире бренда Zippo. Купив эту модель, вы приобретете не только неотъемлемый элемент повседневности, но и шикарную коллекционную вещь, которая характеризуется удобством в использовании и неотъемлемым качеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL) - по цене 4590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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