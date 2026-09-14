Top.Mail.Ru
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 1
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 2
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 3
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 4
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 5
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 6
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 7
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 8
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 9
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 10
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 11
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 7
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 8
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 9
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 10
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 11
  • Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Не стоит устраивать соревнование по взглядам с этой классической многоцветной зажигалкой. В окружении ярких цветов, в центре изделия, выполненного методом цветного изображения, притягивает завораживающий взгляд. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Classic (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Не стоит устраивать соревнование по взглядам с этой классической многоцветной зажигалкой. В окружении ярких цветов, в центре изделия, выполненного методом цветного изображения, притягивает завораживающий взгляд. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная глянцевая - этот товар вы можете купить по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...