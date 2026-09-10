Зажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (28994)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
В наличии
Код товара: 387097
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бронзовый
Особенности
форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном, корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора, для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками, данная зажигалка имеет стандартный вставной блок с 16 отверстиями в ветрозащитном кожухе (по 8 с каждой стороны)
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (28994)
Ветроустойчивая многоразовая зажигалка ZIPPO Classic 28994 с покрытием Antique Brass характеризуется гладкой, медной матовой поверхностью с дизайном «под старину», она имеет состаривший, потрепанный временем антикварный вид, а на фронтальной поверхности зажигалки методом штамповки нанесён классический логотип ZIPPO.
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бронзовый
Особенности
форма корпуса зажигалки ZIPPO стандартная, с закругленными углами и крышкой, а также плоским дном, корпус защищает основной механизм изделия от воздействия ветра, влаги и попадания мусора, для соединения крышки с основным блоком корпуса используется петля с пятью втулками, данная зажигалка имеет стандартный вставной блок с 16 отверстиями в ветрозащитном кожухе (по 8 с каждой стороны)
Ветроустойчивая многоразовая зажигалка ZIPPO Classic 28994 с покрытием Antique Brass характеризуется гладкой, медной матовой поверхностью с дизайном «под старину», она имеет состаривший, потрепанный временем антикварный вид, а на фронтальной поверхности зажигалки методом штамповки нанесён классический логотип ZIPPO.
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (28994) - этот товар вы можете купить по цене 4590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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