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Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL)

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Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) - фото 1
Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) - фото 2
Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) - фото 1
  • Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) - фото 2
  • Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL)
4 590 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
покрытие Spectrum, логотип Zippo, традиционный широкий корпус Classic, пожизненная гарантия , ветроустойчивая, полностью металлическая конструкция
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL)

Зажигалка Zippo Spectrum Logo 151ZL переливается всеми цветами спектра. Имеет специальное покрытие, нанесенное методом PVD. Заправляется высококачественным топливом Zippo (приобретается отдельно). Идеально подойдет в качестве солидного подарка. Поставляется в подарочной коробочке.

Отзывы о товаре Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
покрытие Spectrum, логотип Zippo, традиционный широкий корпус Classic, пожизненная гарантия , ветроустойчивая, полностью металлическая конструкция
Описание
Зажигалка Zippo Spectrum Logo 151ZL переливается всеми цветами спектра. Имеет специальное покрытие, нанесенное методом PVD. Заправляется высококачественным топливом Zippo (приобретается отдельно). Идеально подойдет в качестве солидного подарка. Поставляется в подарочной коробочке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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