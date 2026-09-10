Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677)
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) Модель High Polish Brass украшена декоративным орнаментом, который выгравирован вокруг логотипа Zippo. В комплект входит подарочная коробка. Для оптимальной работы рекомендуется заправлять оригинальным топливом Zippo. • Оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии • Полностью металлическая конструкция; ветроустойчивое исполнение позволяет использовать ее практически в любых условиях • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремень, фитиль и топливо для зажигалок Zippo премиум-класса • Сделано в США; пожизненная гарантия по принципу "она работает, или мы починим ее бесплатно™" • Заправка топливом Zippo премиум-класса (продается отдельно) Смотрите также: Аксессуары для розжига , Мебель для кемпинга и сада , Ножи и мультитулы , Палатки и тенты , Рюкзаки и сумки , Туристические фонари
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