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Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677)

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Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) - фото 1
Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) - фото 2
Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677)
4 470 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии, полностью металлическая конструкция
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677)

Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) Модель High Polish Brass украшена декоративным орнаментом, который выгравирован вокруг логотипа Zippo. В комплект входит подарочная коробка. Для оптимальной работы рекомендуется заправлять оригинальным топливом Zippo. • Оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии • Полностью металлическая конструкция; ветроустойчивое исполнение позволяет использовать ее практически в любых условиях • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремень, фитиль и топливо для зажигалок Zippo премиум-класса • Сделано в США; пожизненная гарантия по принципу "она работает, или мы починим ее бесплатно™" • Заправка топливом Zippo премиум-класса (продается отдельно) Смотрите также: Аксессуары для розжига , Мебель для кемпинга и сада , Ножи и мультитулы , Палатки и тенты , Рюкзаки и сумки , Туристические фонари

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Логотип Zippo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии, полностью металлическая конструкция
Страна производитель
США
Описание
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) Модель High Polish Brass украшена декоративным орнаментом, который выгравирован вокруг логотипа Zippo. В комплект входит подарочная коробка. Для оптимальной работы рекомендуется заправлять оригинальным топливом Zippo. • Оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии • Полностью металлическая конструкция; ветроустойчивое исполнение позволяет использовать ее практически в любых условиях • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремень, фитиль и топливо для зажигалок Zippo премиум-класса • Сделано в США; пожизненная гарантия по принципу "она работает, или мы починим ее бесплатно™" • Заправка топливом Zippo премиум-класса (продается отдельно) Смотрите также: Аксессуары для розжига , Мебель для кемпинга и сада , Ножи и мультитулы , Палатки и тенты , Рюкзаки и сумки , Туристические фонари
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677) - данный товар вы можете купить по цене 4470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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