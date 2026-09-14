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Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая

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Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 1
Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 2
Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 3
Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 4
Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 5
Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo 1941 Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 1
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 2
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 3
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 4
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 5
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая
5 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo 1941 Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Ощутите очарование этой винтажной зажигалки - Реплики 1941 года с покрытием черного цвета с кракелюром, по форме напоминающей ветрозащитные зажигалки времен Второй мировой войны. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo 1941 Replica
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Ощутите очарование этой винтажной зажигалки - Реплики 1941 года с покрытием черного цвета с кракелюром, по форме напоминающей ветрозащитные зажигалки времен Второй мировой войны. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный матовая - стоимость товара 5420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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