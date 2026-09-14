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Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая

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Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 1
Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 2
Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 3
Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 4
Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 5
Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая
3 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Художница и защитница окружающей среды Линдси Киви, специализирующаяся на портретах животных, использует свое искусство, чтобы подтвердить нашу неразрывную связь с природой и вдохновить зрителей углубить свою связь со всеми живыми существами. Каждый захватывающий мазок ее работы «Теневой волк» запечатлен на этой зажигалке с покрытием под поцарапанный хром. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Художница и защитница окружающей среды Линдси Киви, специализирующаяся на портретах животных, использует свое искусство, чтобы подтвердить нашу неразрывную связь с природой и вдохновить зрителей углубить свою связь со всеми живыми существами. Каждый захватывающий мазок ее работы «Теневой волк» запечатлен на этой зажигалке с покрытием под поцарапанный хром. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Shadow Wolf с покрытием Street Chrome серебристая матовая - купить по цене 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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