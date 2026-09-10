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Зажигалка Zippo Slim Street (1607) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Slim Street (1607)

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Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 1
Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 2
Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 3
Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 4
Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Slim Street (1607) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386871
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Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Slim Street (1607)

Узкая зажигалка Zippo Classic 1607 оригинал и имеет надежный кремниевый механизм, не гаснет на ветру, достаточно проста в ремонте и эксплуатации за счет свое конструкции. Покрытие бензиновых зажигалок ZIPPO и рисунки за счет технологий особо прочные и не стираются годами. Заправляется ЗИППО специальным бензином, который Вы можете выбрать и купить в разделе «Расходники». Для удобства использования дополнительно выберите и закажите чехол в разделе «Чехлы», коричневый или черный. Эта зажигалка будет отличным подарком для женщины на день рождения, юбилей или 8 марта.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Slim Street (1607)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Узкая зажигалка Zippo Classic 1607 оригинал и имеет надежный кремниевый механизм, не гаснет на ветру, достаточно проста в ремонте и эксплуатации за счет свое конструкции. Покрытие бензиновых зажигалок ZIPPO и рисунки за счет технологий особо прочные и не стираются годами. Заправляется ЗИППО специальным бензином, который Вы можете выбрать и купить в разделе «Расходники». Для удобства использования дополнительно выберите и закажите чехол в разделе «Чехлы», коричневый или черный. Эта зажигалка будет отличным подарком для женщины на день рождения, юбилей или 8 марта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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