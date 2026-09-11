Конструктор LEGO Friends "Спасательная станция Мии для диких зверей" 41717
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Характеристики
Описание товара Конструктор LEGO Friends "Спасательная станция Мии для диких зверей" 41717
Конструктор Lego Friends Спасательная станция Мии для диких зверей 41717 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Расширьте детские горизонты в Центре спасения диких животных Мии (41717), где маленькие любители моделей в возрасте от 7 лет представляют себе уход за ранеными животными. Дети присоединяются к Мии LEGO Friends, которая начинает стажировку своей мечты в центре спасения животных. Радио услышало, что зебра ранена, поэтому друзья спешат ей на помощь. Вернувшись в центр, дети помогают врачу осмотреть животное с помощью аптечки и снимают на видео его травмы. Этот креативный набор с фигурками зебры, скорпиона и жирафа станет отличным сюрпризом на день рождения для детей, которые любят диких животных в сафари. Есть также 3 мини-куклы, чтобы начать действовать и заботиться о животных. Этот набор включает в себя интерактивные цифровые инструкции по сборке, а также иллюстрированное руководство. Это цифровое руководство, доступное в бесплатном приложении «Инструкции по сборке LEGO», включает невероятные инструменты масштабирования и поворота, которые позволяют детям рассматривать модели со всех сторон во время сборки. Характеристики Приключенческая игра с животными. Расширьте детские горизонты с помощью набора «Центр спасения диких животных Мии» (41717), в котором дети отправляются на увлекательные миссии по спасению игрушек диких животных.
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