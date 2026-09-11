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Конструктор LEGO Friends "Спасательная станция Мии для диких зверей" 41717 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор LEGO Friends "Спасательная станция Мии для диких зверей" 41717

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Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 1
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 2
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 3
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 4
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 5
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 6
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 7
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 8
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 9
Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 1
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 2
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 3
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 4
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 5
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 6
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 7
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 8
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 9
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Спасательная станция Мии для диких зверей&quot; 41717 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
4 300 руб.  6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585826
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Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 7 лет
Комплектация
2354 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
7
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х6
Вес, г.
760

Описание товара Конструктор LEGO Friends "Спасательная станция Мии для диких зверей" 41717

Конструктор Lego Friends Спасательная станция Мии для диких зверей 41717 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Расширьте детские горизонты в Центре спасения диких животных Мии (41717), где маленькие любители моделей в возрасте от 7 лет представляют себе уход за ранеными животными. Дети присоединяются к Мии LEGO Friends, которая начинает стажировку своей мечты в центре спасения животных. Радио услышало, что зебра ранена, поэтому друзья спешат ей на помощь. Вернувшись в центр, дети помогают врачу осмотреть животное с помощью аптечки и снимают на видео его травмы. Этот креативный набор с фигурками зебры, скорпиона и жирафа станет отличным сюрпризом на день рождения для детей, которые любят диких животных в сафари. Есть также 3 мини-куклы, чтобы начать действовать и заботиться о животных. Этот набор включает в себя интерактивные цифровые инструкции по сборке, а также иллюстрированное руководство. Это цифровое руководство, доступное в бесплатном приложении «Инструкции по сборке LEGO», включает невероятные инструменты масштабирования и поворота, которые позволяют детям рассматривать модели со всех сторон во время сборки. Характеристики Приключенческая игра с животными. Расширьте детские горизонты с помощью набора «Центр спасения диких животных Мии» (41717), в котором дети отправляются на увлекательные миссии по спасению игрушек диких животных.

Отзывы о товаре Конструктор LEGO Friends "Спасательная станция Мии для диких зверей" 41717




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 7 лет
Комплектация
2354 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
7
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Lego Friends Спасательная станция Мии для диких зверей 41717 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Расширьте детские горизонты в Центре спасения диких животных Мии (41717), где маленькие любители моделей в возрасте от 7 лет представляют себе уход за ранеными животными. Дети присоединяются к Мии LEGO Friends, которая начинает стажировку своей мечты в центре спасения животных. Радио услышало, что зебра ранена, поэтому друзья спешат ей на помощь. Вернувшись в центр, дети помогают врачу осмотреть животное с помощью аптечки и снимают на видео его травмы. Этот креативный набор с фигурками зебры, скорпиона и жирафа станет отличным сюрпризом на день рождения для детей, которые любят диких животных в сафари. Есть также 3 мини-куклы, чтобы начать действовать и заботиться о животных. Этот набор включает в себя интерактивные цифровые инструкции по сборке, а также иллюстрированное руководство. Это цифровое руководство, доступное в бесплатном приложении «Инструкции по сборке LEGO», включает невероятные инструменты масштабирования и поворота, которые позволяют детям рассматривать модели со всех сторон во время сборки. Характеристики Приключенческая игра с животными. Расширьте детские горизонты с помощью набора «Центр спасения диких животных Мии» (41717), в котором дети отправляются на увлекательные миссии по спасению игрушек диких животных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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