Конструктор "Розовая мечта.Дом"(726дет)в коробке SLUBAN M38-B0536
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%2 350 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
726 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х38х8
Вес, кг.
1.54
Описание товара Конструктор "Розовая мечта.Дом"(726дет)в коробке SLUBAN M38-B0536
В конструкторе серии Розовая мечта целых 726 деталей, из которых предлагается собрать большой загородный дом с придомовым участком. Разместятся в нем минифигурки в виде людей, которые смогут заняться активными видами спорта или же просто отдохнуть в тени. Для первого варианта в комплекте от торговой марки Sluban есть велосипед и скейтборд, а для любителей пассивного отдыха предусмотрен автомобиль, на котором можно проехать по окрестностям.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
726 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
В конструкторе серии Розовая мечта целых 726 деталей, из которых предлагается собрать большой загородный дом с придомовым участком. Разместятся в нем минифигурки в виде людей, которые смогут заняться активными видами спорта или же просто отдохнуть в тени. Для первого варианта в комплекте от торговой марки Sluban есть велосипед и скейтборд, а для любителей пассивного отдыха предусмотрен автомобиль, на котором можно проехать по окрестностям.
Конструктор "Розовая мечта.Дом"(726дет)в коробке SLUBAN M38-B0536 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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