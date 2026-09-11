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Конструктор "Спортивный автомобиль" Speed Cowboy в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Спортивный автомобиль" Speed Cowboy в коробке

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Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 4
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 5
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 6
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 7
Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 4
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 5
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 6
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 7
  • Конструктор &quot;Спортивный автомобиль&quot; Speed Cowboy в коробке - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
3 030 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577887
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
детали конструктора (1120 шт.), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х9
Вес, кг.
1.75

Описание товара Конструктор "Спортивный автомобиль" Speed Cowboy в коробке

Конструктор Double Egle Спортивный автомобиль Speed Cowboy C61050W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов.

Отзывы о товаре Конструктор "Спортивный автомобиль" Speed Cowboy в коробке




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
детали конструктора (1120 шт.), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Double Egle Спортивный автомобиль Speed Cowboy C61050W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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