Конструктор Грузовой автомобиль Oil Tank на РУ (звук)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%970 руб. 1 490 руб.
В наличии
Код товара: 417895
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
970 руб. -35%
1 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
автомобиль, шуруповерт, отвертка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х14
Вес, г.
750
Описание товара Конструктор Грузовой автомобиль Oil Tank на РУ (звук)
С этим конструктором каждый маленький архитектор сможет погрузиться в мир фантазии, создавая уникальные конструкции и открывая для себя радость инженерного творчества. Звуковые эффекты добавляют дополнительное измерение к игре, делая ее еще более захватывающей и увлекательной, вызывая улыбку на лицах малышей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
автомобиль, шуруповерт, отвертка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
С этим конструктором каждый маленький архитектор сможет погрузиться в мир фантазии, создавая уникальные конструкции и открывая для себя радость инженерного творчества. Звуковые эффекты добавляют дополнительное измерение к игре, делая ее еще более захватывающей и увлекательной, вызывая улыбку на лицах малышей.
Конструктор Грузовой автомобиль Oil Tank на РУ (звук) - стоимость товара 970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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