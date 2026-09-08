Керамический конструктор Brickmaster 205 Крепость 2 в 1 (119 деталей)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 010 руб. 1 717 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 115071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 до 8 лет
Материал
керамика
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х8
Вес, кг.
1.73
Описание товара Керамический конструктор Brickmaster 205 Крепость 2 в 1 (119 деталей)
количество элементов - 119, для девочек и мальчиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 до 8 лет
Материал
керамика
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Страна производитель
Китай
количество элементов - 119, для девочек и мальчиков
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