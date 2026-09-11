Конструктор "Розовая мечта.Загородный дом" 193 детали
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%870 руб. 1 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577793
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
детали конструктора (193 шт.), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х6
Вес, г.
441
Описание товара Конструктор "Розовая мечта.Загородный дом" 193 детали
Конструктор SLUBAN Розовая мечта.Загородный дом 193 детали развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Большое количество разнообразных серий позволяет ребенку создавать целые города с развитой инфраструктурой, проводить полномас шт.абные военные операции, сражаться в море с пиратами и придумывать сказки.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
детали конструктора (193 шт.), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор SLUBAN Розовая мечта.Загородный дом 193 детали развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Большое количество разнообразных серий позволяет ребенку создавать целые города с развитой инфраструктурой, проводить полномас шт.абные военные операции, сражаться в море с пиратами и придумывать сказки.
Конструктор "Розовая мечта.Загородный дом" 193 детали - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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