Top.Mail.Ru
Конструктор LEGO Friends "Фургон с мороженым" 41715 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конструктор LEGO Friends "Фургон с мороженым" 41715

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 1
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 2
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 3
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 4
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 5
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 6
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 7
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 8
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 9
Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 1
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 2
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 3
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 4
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 5
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 6
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 7
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 8
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 9
  • Конструктор LEGO Friends &quot;Фургон с мороженым&quot; 41715 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%
1 180 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585829
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х6
Вес, г.
418

Описание товара Конструктор LEGO Friends "Фургон с мороженым" 41715

Конструктор Lego Friends Фургон с мороженым 41715 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Угостите жителей игрушечного города самым вкусным мороженым с набором Lego Friends Ice-Cream Truck!. Набор научит детей от 4 лет собирать конструкторы Лего и позволит создать яркий игровой грузовичок. Фигурки-персонажи и собачка позволят придумать и разыграть множество историй. Поиграйте в магазин, продавая мороженое, и в кафе, угощаясь лакомством.

Отзывы о товаре Конструктор LEGO Friends "Фургон с мороженым" 41715




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Lego Friends Фургон с мороженым 41715 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Угостите жителей игрушечного города самым вкусным мороженым с набором Lego Friends Ice-Cream Truck!. Набор научит детей от 4 лет собирать конструкторы Лего и позволит создать яркий игровой грузовичок. Фигурки-персонажи и собачка позволят придумать и разыграть множество историй. Поиграйте в магазин, продавая мороженое, и в кафе, угощаясь лакомством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор LEGO Friends "Фургон с мороженым" 41715 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...