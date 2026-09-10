Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 450 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395128
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Конструктор "Свадебный автобус" (379дет) SLUBAN М38-В0769
Тематический конструктор из серии "Свадьба", состоящий из 379 деталей, соединив которые у вас получится собрать прогулочный автобус. В наборе также есть фигурки, дополняющие сцену. Конструктор предназначен для детей от 6 лет и старше. Он развивает логику и мышление, а также моторику и ловкость. Набор выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и безопасность для детей. Разноцветный дизайн и различные тематики делают его привлекательным для девочек и мальчиков. Конструктор SLUBAN - это отличный выбор для тех, кто хочет подарить своему ребенку возможность развивать свои навыки и воображение, собирая различные модели сюжетных игр!
Тематический конструктор из серии "Свадьба", состоящий из 379 деталей, соединив которые у вас получится собрать прогулочный автобус. В наборе также есть фигурки, дополняющие сцену. Конструктор предназначен для детей от 6 лет и старше. Он развивает логику и мышление, а также моторику и ловкость. Набор выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и безопасность для детей. Разноцветный дизайн и различные тематики делают его привлекательным для девочек и мальчиков. Конструктор SLUBAN - это отличный выбор для тех, кто хочет подарить своему ребенку возможность развивать свои навыки и воображение, собирая различные модели сюжетных игр!
Конструктор "Свадебный автобус" (379дет) SLUBAN М38-В0769 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Свадебный автобус" (379дет) SLUBAN М38-В0769