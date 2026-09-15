Top.Mail.Ru
Конструктор Lego Classic "Серая базовая пластина" 11024 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конструктор Lego Classic "Серая базовая пластина" 11024

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 1
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 2
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 3
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 4
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 5
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 6
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 7
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 8
Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 1
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 2
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 3
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 4
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 5
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 6
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 7
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 8
  • Конструктор Lego Classic &quot;Серая базовая пластина&quot; 11024 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585742
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
120

Описание товара Конструктор Lego Classic "Серая базовая пластина" 11024

Конструктор Lego Classic Серая базовая пластина 11024 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Заложите основу для открытой творческой игры с помощью серой базовой пластины LEGO Classic (11024). Длина стороны этой качественной квадратной пластины размером 48x48 шипов составляет более 38 см, и она станет для детей просторной площадкой LEGO для сборки, игры и демонстрации. Сделано для творческой игры. Вдохновляйте строителей LEGO бесконечным разнообразием возможностей для сборки — от уличных сцен до замков и горных пейзажей. Эта качественная базовая пластина надежно сцепляется с кубиками LEGO, так что удержит их под любым углом, даже вверх ногами! А когда сборка заканчивается, крепкое сцепление дает детям возможность переносить и демонстрировать свои творения, не боясь ничего разрушить. Развивайте ключевые жизненные навыки. Наборы LEGO Classic позволяют детям самовыражаться и играть без ограничений. Когда они строят, создают и воображают, растут их навыки свободного мышления и решения проблем!

Отзывы о товаре Конструктор Lego Classic "Серая базовая пластина" 11024




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Описание
Конструктор Lego Classic Серая базовая пластина 11024 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Заложите основу для открытой творческой игры с помощью серой базовой пластины LEGO Classic (11024). Длина стороны этой качественной квадратной пластины размером 48x48 шипов составляет более 38 см, и она станет для детей просторной площадкой LEGO для сборки, игры и демонстрации. Сделано для творческой игры. Вдохновляйте строителей LEGO бесконечным разнообразием возможностей для сборки — от уличных сцен до замков и горных пейзажей. Эта качественная базовая пластина надежно сцепляется с кубиками LEGO, так что удержит их под любым углом, даже вверх ногами! А когда сборка заканчивается, крепкое сцепление дает детям возможность переносить и демонстрировать свои творения, не боясь ничего разрушить. Развивайте ключевые жизненные навыки. Наборы LEGO Classic позволяют детям самовыражаться и играть без ограничений. Когда они строят, создают и воображают, растут их навыки свободного мышления и решения проблем!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Lego Classic "Серая базовая пластина" 11024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...