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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585742
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Описание товара Конструктор Lego Classic "Серая базовая пластина" 11024
Конструктор Lego Classic Серая базовая пластина 11024 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Заложите основу для открытой творческой игры с помощью серой базовой пластины LEGO Classic (11024). Длина стороны этой качественной квадратной пластины размером 48x48 шипов составляет более 38 см, и она станет для детей просторной площадкой LEGO для сборки, игры и демонстрации. Сделано для творческой игры. Вдохновляйте строителей LEGO бесконечным разнообразием возможностей для сборки — от уличных сцен до замков и горных пейзажей. Эта качественная базовая пластина надежно сцепляется с кубиками LEGO, так что удержит их под любым углом, даже вверх ногами! А когда сборка заканчивается, крепкое сцепление дает детям возможность переносить и демонстрировать свои творения, не боясь ничего разрушить. Развивайте ключевые жизненные навыки. Наборы LEGO Classic позволяют детям самовыражаться и играть без ограничений. Когда они строят, создают и воображают, растут их навыки свободного мышления и решения проблем!
Конструктор Lego Classic Серая базовая пластина 11024 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Заложите основу для открытой творческой игры с помощью серой базовой пластины LEGO Classic (11024). Длина стороны этой качественной квадратной пластины размером 48x48 шипов составляет более 38 см, и она станет для детей просторной площадкой LEGO для сборки, игры и демонстрации. Сделано для творческой игры. Вдохновляйте строителей LEGO бесконечным разнообразием возможностей для сборки — от уличных сцен до замков и горных пейзажей. Эта качественная базовая пластина надежно сцепляется с кубиками LEGO, так что удержит их под любым углом, даже вверх ногами! А когда сборка заканчивается, крепкое сцепление дает детям возможность переносить и демонстрировать свои творения, не боясь ничего разрушить. Развивайте ключевые жизненные навыки. Наборы LEGO Classic позволяют детям самовыражаться и играть без ограничений. Когда они строят, создают и воображают, растут их навыки свободного мышления и решения проблем!
Конструктор Lego Classic "Серая базовая пластина" 11024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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