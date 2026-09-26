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Конструктор "Строитель" 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Строитель" 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008

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Конструктор &quot;Строитель&quot; 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008 - фото 1
Конструктор &quot;Строитель&quot; 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008 - фото 2
Конструктор &quot;Строитель&quot; 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008 - фото 1
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008 - фото 2
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 330 руб.  1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395223
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Характеристики

Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
48 деталей, упаковка
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
43х40х16
Вес, кг.
2.1

Описание товара Конструктор "Строитель" 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008

Яркий пластиковый конструктор привлечет внимание Вашего ребенка и не позволит ему скучать. Собирая конструктор, ребенок развивает воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление. Конструктор сделан из полимерных материалов и не содержат экологически вредных веществ, поэтому является абсолютно безопасными для здоровья детей. Детали конструктора мягкие и легкие (полые внутри), углы скруглены.

Отзывы о товаре Конструктор "Строитель" 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 12 мес.
Комплектация
48 деталей, упаковка
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Страна производитель
Россия
Описание
Яркий пластиковый конструктор привлечет внимание Вашего ребенка и не позволит ему скучать. Собирая конструктор, ребенок развивает воображение, мелкую моторику рук, пространственное и логическое мышление. Конструктор сделан из полимерных материалов и не содержат экологически вредных веществ, поэтому является абсолютно безопасными для здоровья детей. Детали конструктора мягкие и легкие (полые внутри), углы скруглены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Строитель" 48 деталей в сумке Юг-Пласт 5008 - стоимость товара 1330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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