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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
800 руб.
1 411
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394963
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Описание товара Конструктор "Фермер" 112 элементов в мешке Полесье 4871
Конструктор серии «Фермер» от компании «Полесье» позволяет малышу создать деревенскую усадьбу из ярких деталей. Построить домик, поставить забор, посадить деревья, завести на импровизированной ферме домашних птиц и животных… Игра с элементами конструктора полезна для развития мелкой моторики рук малыша, его речи и логического мышления. У ребёнка формируется понимание, что предметы бывают разных цветов, размеров и форм. Игра с конструктором развивает воображение малыша, его творческие способности, он учится самостоятельности и усидчивости. В данном комплекте 112 элементов. Конструкторы данной серии совместимы с конструкторами других серий: Луна-парк, Флора, Семья, Зоопарк и Смешарики.
Конструктор серии «Фермер» от компании «Полесье» позволяет малышу создать деревенскую усадьбу из ярких деталей. Построить домик, поставить забор, посадить деревья, завести на импровизированной ферме домашних птиц и животных… Игра с элементами конструктора полезна для развития мелкой моторики рук малыша, его речи и логического мышления. У ребёнка формируется понимание, что предметы бывают разных цветов, размеров и форм. Игра с конструктором развивает воображение малыша, его творческие способности, он учится самостоятельности и усидчивости. В данном комплекте 112 элементов. Конструкторы данной серии совместимы с конструкторами других серий: Луна-парк, Флора, Семья, Зоопарк и Смешарики.
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