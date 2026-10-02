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Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576

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Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 1
Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 2
Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 3
Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 4
Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 5
Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 1
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 2
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 3
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 4
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 5
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
870 руб.  1 700 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 394950
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576
870 руб. -49%
1 700 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
115 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
40х22х14
Вес, г.
950

Описание товара Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576

Этот конструктор предназначен для детей от трёх лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить фигуры зверей, птиц, автомобили, красочные дома и даже целые города (в зависимости от количества элементов).

Отзывы о товаре Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
115 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Беларусь
Описание
Этот конструктор предназначен для детей от трёх лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить фигуры зверей, птиц, автомобили, красочные дома и даже целые города (в зависимости от количества элементов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Строитель" 115 деталей (большой) в мешке Полесье 0576 - стоимость товара 870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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