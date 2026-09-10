К-р"Розовая мечта"Дача 539 дет.в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 150 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
539 дет., упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х6
Вес, г.
300
Описание товара К-р"Розовая мечта"Дача 539 дет.в коробке
Конструктор Розовая мечта: Вилла включает в себя 539 ярких деталей и фигурок, из которых можно построить двухэтажный домик с балконом, обустроить лужайку с клумбой, барбекю и детской игровой площадкой. Когда вилла будет готова, туда можно заселить игрушечную семью, состоящую из мамы, папы и троих детей. В наборе имеется много функциональных деталей, представлено множество бытовых мелочей. Ребенок сможет придумать массу сюжетных линий, играя с данным конструктором.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
539 дет., упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор Розовая мечта: Вилла включает в себя 539 ярких деталей и фигурок, из которых можно построить двухэтажный домик с балконом, обустроить лужайку с клумбой, барбекю и детской игровой площадкой. Когда вилла будет готова, туда можно заселить игрушечную семью, состоящую из мамы, папы и троих детей. В наборе имеется много функциональных деталей, представлено множество бытовых мелочей. Ребенок сможет придумать массу сюжетных линий, играя с данным конструктором.
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