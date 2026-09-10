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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 130 руб.
2 074
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395073
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Описание товара Конструктор "Розовая мечта"Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529
Симпатичный модный ресторан из серии Розовая мечта от компании Sluban предназначен для девочек в возрасте от шести лет. Набор состоит из трех фигурок и двухсот восьмидесяти девяти деталей. Среди разноцветных блоков можно найти различные элементы для построения магазина, и прилегающей инфраструктуры. Магазин внутри очень светлый и посетителям в нем будет комфортно, ведь открывающиеся двери и стены выполнены из прозрачного пластика. Перед входом в торговое помещение посетитель может оставить свой велосипед на специальной парковке, а уезжая насладиться приятным видом на цветы, растущие неподалеку. Внутри здания располагаются продуктовые прилавки, на которых размещаются разнообразные продукты. Играть с таким набором очень приятно и интересно, ведь в комплекте есть все необходимые предметы и ребенок без труда сможет выстроить свой увлекательный сюжет игры.
Симпатичный модный ресторан из серии Розовая мечта от компании Sluban предназначен для девочек в возрасте от шести лет. Набор состоит из трех фигурок и двухсот восьмидесяти девяти деталей. Среди разноцветных блоков можно найти различные элементы для построения магазина, и прилегающей инфраструктуры. Магазин внутри очень светлый и посетителям в нем будет комфортно, ведь открывающиеся двери и стены выполнены из прозрачного пластика. Перед входом в торговое помещение посетитель может оставить свой велосипед на специальной парковке, а уезжая насладиться приятным видом на цветы, растущие неподалеку. Внутри здания располагаются продуктовые прилавки, на которых размещаются разнообразные продукты. Играть с таким набором очень приятно и интересно, ведь в комплекте есть все необходимые предметы и ребенок без труда сможет выстроить свой увлекательный сюжет игры.
Конструктор "Розовая мечта"Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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