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Конструктор "Строитель" 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Строитель" 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007

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Конструктор &quot;Строитель&quot; 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007 - фото 1
Конструктор &quot;Строитель&quot; 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007 - фото 1
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
920 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395228
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Характеристики

Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
28 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х16
Вес, кг.
1.18

Описание товара Конструктор "Строитель" 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007

Пластмассовый конструктор из крупных деталей разной формы. В состав конструктора входят: кубики, кирпичики, цилиндры, конусы, арки, шары. Размер кубиков 7, 5х7, 5х7, 5 см Конструктор может стать первым конструктором малыша. Детали конструктора мягкие и легкие (полые внутри), углы скруглены. Конструктор упакован в сумку из прозрачного полиэтилена. В ней конструктор удобно хранить и переносить.

Отзывы о товаре Конструктор "Строитель" 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007




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Характеристики
Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
28 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Пластмассовый конструктор из крупных деталей разной формы. В состав конструктора входят: кубики, кирпичики, цилиндры, конусы, арки, шары. Размер кубиков 7, 5х7, 5х7, 5 см Конструктор может стать первым конструктором малыша. Детали конструктора мягкие и легкие (полые внутри), углы скруглены. Конструктор упакован в сумку из прозрачного полиэтилена. В ней конструктор удобно хранить и переносить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Строитель" 28 деталей в сумке Юг-Пласт 5007 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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