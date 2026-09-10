Конструктор "Великан" 162 детали в мешке Полесье 7710
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 180 руб. 3 944 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394970
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
162 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х32х24
Вес, кг.
3.25
Описание товара Конструктор "Великан" 162 детали в мешке Полесье 7710
Серия Великан выделяется крупными соединительными кубиками, из которых быстро и легко ребёнок может собратьразобрать объёмную игрушку. Разноцветные детали конструктора «Великан» больше стандартных и имеют округлую форму, поэтому являются безопасными. Через игру с конструктором дети знакомятся с основами моделирования, у них развиваются воображение, творческие способности, память, логика. С серией Великан сочетаются конструкторы серий Юниор и Строитель, таким образом можно создавать ещё более интересные конструкции.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
162 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Серия Великан выделяется крупными соединительными кубиками, из которых быстро и легко ребёнок может собратьразобрать объёмную игрушку. Разноцветные детали конструктора «Великан» больше стандартных и имеют округлую форму, поэтому являются безопасными. Через игру с конструктором дети знакомятся с основами моделирования, у них развиваются воображение, творческие способности, память, логика. С серией Великан сочетаются конструкторы серий Юниор и Строитель, таким образом можно создавать ещё более интересные конструкции.
Конструктор "Великан" 162 детали в мешке Полесье 7710 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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