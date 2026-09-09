Конструктор гибкий Fun Red Автопогрузчик 84 детали
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%780 руб. 1 598 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228254
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
84 детали, инструкция сборки, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х8
Вес, г.
640
Описание товара Конструктор гибкий Fun Red Автопогрузчик 84 детали
Прежде чем приняться за работу, необходимо собрать машину. Она состоит из 84 деталей. В комплект входят отвертка, гаечный ключ, шурупы, с помощью которых скрепляются элементы. Подробная цветная инструкция внутри коробки. Основное отличие от классических конструкторов — гибкие детали, что придает машине более реалистичный вид. Транспорт оснащен колесиками, поэтому его можно катать, придумывая различные сюжетные игры. Ребенок может часами сидеть за сборкой конструктора, комбинируя детали. При создании новой игрушки развиваются: мелкая моторика рук, пространственное и логическое мышление, а также воображение.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
84 детали, инструкция сборки, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Прежде чем приняться за работу, необходимо собрать машину. Она состоит из 84 деталей. В комплект входят отвертка, гаечный ключ, шурупы, с помощью которых скрепляются элементы. Подробная цветная инструкция внутри коробки. Основное отличие от классических конструкторов — гибкие детали, что придает машине более реалистичный вид. Транспорт оснащен колесиками, поэтому его можно катать, придумывая различные сюжетные игры. Ребенок может часами сидеть за сборкой конструктора, комбинируя детали. При создании новой игрушки развиваются: мелкая моторика рук, пространственное и логическое мышление, а также воображение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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