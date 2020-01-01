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Кресла-туалеты

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    Кресла-туалеты

    Кресла-туалеты

    Стулья-туалеты

    Кресла-туалеты являются незаменимым реабилитационным средством при уходе за инвалидами, пожилыми людьми и ослабленными пациентами. Современные компактные, гигиеничные устройства, оснащенные съемным санитарным приспособлением, могут одновременно выполнять несколько функций: туалета, кресла на колесиках, стула для принятия душа и значительно облегчают уход за больными с ограниченными двигательными возможностями.

    Виды кресел-туалетов

    Кресло-туалетПрежде чем купить кресло туалет для инвалидов следует определиться с его основными функциями и обратить внимание на потребности человека, для которого приобретается это устройство. Современные модели кресел могут сильно отличаться как по своим характеристикам, так и функциям, поэтому лучше заранее изучить основные модели, представленные на рынке.

    1. Стул-туалет на ножках - самая простая модель, как правило, представляет собой металлическую раму-стульчик на 4 опорах со сменным судном, расположенным в сиденье. Современные модели могут быть оснащены дополнительно подлокотниками, регулироваться во высоте и иметь другие особенности;
    2. Кресло-туалет на роликах – более сложная модель, от предыдущей отличается наличием колесиков на ножках, позволяющих передвигать кресло из одного помещения в другое;
    3. Инвалидное кресло с санитарным оснащением – полноценная инвалидная коляска, позволяющая больному самостоятельно передвигаться по помещению и на улице и дополнительно оснащенная туалетным устройством. Такие санитарное кресло для инвалидов может быть оборудовано различными дополнительными опциями: откидной спинкой, регулируемыми подлокотниками, подголовником, механизмом регулировки высоты сиденья и другими. Обычно чем больше опций предусмотрено в конкретной модели, тем выше её цена.

    Кроме этих 3 основных типов выделяют следующие модификации:

    • Стандартной конструкции – представляет собой металлическую раму на ножках или роликах, оснащенную съемным туалетным устройством;
    • Универсальное – может применяться отдельно как рама для ходьбы, кресло для принятия душа или кресло с небольшим столиком. Как правило, каркас изготовлен из нержавеющей стали или алюминия, дополнительно усилен, а само кресло снабжено широкими подлокотниками или откидным столиком;
    • С биотуалетом – преимуществом данных моделей является удобный способ утилизации отходов, благодаря чему возможно использование кресла-туалета в течение длительного времени без необходимости постоянно опорожнять судно (например, при посещении медицинских учреждений, поездок куда-либо и так далее);
    • С широким сиденьем – эта модель удобна для использования пациентами крупной комплекции с повышенной массой тела;
    • Для детей – в зависимости от возраста различают модели разного веса и грузоподъемности, оснащенные различными дополнительными функциями.
    Как выбрать кресло-туалет

    Стул-туалетПри выборе переносного кресла-туалета важно обращать внимание на следующие характеристики:

    1. Материал – предпочтение стоит отдать материалам с антикоррозийными свойствами, легко обрабатываемым, с небольшим весом и высокой прочностью;
    2. Конструкцию – она должна быть максимально удобной для пациента. Необходимо учесть ширину сиденья, его высоту, возможность регулировать эти параметры, оснащение роликами, съемными или откидными подлокотниками и другими опциями;
    3. Функциональность – если стул-туалет планируется использовать только в течение короткого времени, то, возможно, можно приобрести самую простую модель. Для постоянного использования можно обратить внимание на полноценную инвалидную коляску с санитарным оснащением, которую можно использовать и в разных ситуациях.
    Преимущества кресел-туалетов для пожилых людей и инвалидов:

    Преимущества данной реабилитационной техники очевидны – она значительно облегчает повседневный уход за больным и повышает самостоятельность человека с ограниченными возможностями, делая его менее зависимым от окружающих людей.

    В интернет-магазине «КотоФото» вы можете недорого купить кресла-туалеты. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта. Представлены стулья-туалеты торговой марки «Армед».

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