Уцененный товар Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние;, 666715
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%180 руб. 440 руб.
В наличии
Код товара: 666715
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
180 руб. -59%
440 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения;
Высота, см
114
Максимальная нагрузка
80
Материал
алюминий
Размер
S
Цвет
серебро
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х16х6
Вес, г.
860
Описание товара Уцененный товар Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Вид: подмышечный
- Складная конструкция: Нет
- Выдвижное устройство против скольжения (УПС): Да
Причина уценки: витринный образец, потертости и загрязнения;
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Бренд
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения;
Высота, см
114
Максимальная нагрузка
80
Материал
алюминий
Размер
S
Цвет
серебро
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Вид: подмышечный
- Складная конструкция: Нет
- Выдвижное устройство против скольжения (УПС): Да
Причина уценки: витринный образец, потертости и загрязнения;
Смотрите также: Костыли, трости
Уцененный товар Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - по цене 180 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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