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Уцененный товар Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 666715
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Уцененный товар Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние;, 666715

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Уценка
Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - фото 1
Уценка
Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - фото 2
Уценка
Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - фото 3
Уценка
Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения;
  • Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - фото 1
  • Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - фото 2
  • Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - фото 3
  • Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
180 руб.  440 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666715
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние;
180 руб. -59%
440 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armed
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения;
Высота, см
114
Максимальная нагрузка
80
Материал
алюминий
Размер
S
Цвет
серебро
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х16х6
Вес, г.
860

Описание товара Уцененный товар Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние;

Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Вид: подмышечный
  • Складная конструкция: Нет
  • Выдвижное устройство против скольжения (УПС): Да
Комплектность: костыль
Причина уценки: витринный образец, потертости и загрязнения;



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Отзывы о товаре Уцененный товар Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние;




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Характеристики
Бренд
Armed
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения;
Высота, см
114
Максимальная нагрузка
80
Материал
алюминий
Размер
S
Цвет
серебро
Страна производитель
Китай
Описание
Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Вид: подмышечный
  • Складная конструкция: Нет
  • Выдвижное устройство против скольжения (УПС): Да
Комплектность: костыль
Причина уценки: витринный образец, потертости и загрязнения;


Смотрите также: Костыли, трости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Костыль Armed Fs925L размер S c УПС хорошее состояние; - по цене 180 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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