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Уцененный товар Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 666717
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Уцененный товар Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние;, 666717

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Уценка
Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - фото 1
Уценка
Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - фото 2
Уценка
Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - фото 3
Уценка
Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения
  • Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - фото 1
  • Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - фото 2
  • Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - фото 3
  • Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
160 руб.  400 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние;
160 руб. -60%
400 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armed
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения
Высота, см
114
Максимальная нагрузка
80
Материал
дерево
Размер
S
Цвет
светлое дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х16х6
Вес, кг.
1.02

Описание товара Уцененный товар Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние;

Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:

  • Тип костылей: подмышечные
  • Основной материал: дерево
Комплектность: костыль
Причина уценки: витринный образец, потертости и загрязнения



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Отзывы о товаре Уцененный товар Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние;




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Armed
Тип товара
Костыль
Причина уценки
витринный образец, потертости и загрязнения
Высота, см
114
Максимальная нагрузка
80
Материал
дерево
Размер
S
Цвет
светлое дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Спецификация:
  • Тип костылей: подмышечные
  • Основной материал: дерево
Комплектность: костыль
Причина уценки: витринный образец, потертости и загрязнения


Смотрите также: Костыли, трости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Костыль Armed Fs935 размер S c УПС а.201400009 хоршее состояние; - купить по цене 160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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