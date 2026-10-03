Набор "Кухня" 1 (в пакете)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%2 920 руб. 5 627 руб.
В наличии
Код товара: 458504
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 920 руб. -48%
5 627 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля, сковорода, стакан, солонка, блюдца (2 шт.), ложка, вилка, нож, кухонные щипцы и приборы (4 шт.), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
49х46х32
Вес, кг.
3.9
Описание товара Набор "Кухня" 1 (в пакете)
Набор представлен в виде компактной кухни, оснащённой всем необходимым для ведения игрушечного хозяйства. С одной стороны комплекса расположена газовая плита и духовой шкаф, а с другой предусмотрено место для хранения игрушечной посуды и кухонных принадлежностей. Также «Кухня 1» оборудована вытяжкой и фритюрницей для приготовления картофеля фри (имитация данного продукта входит в набор). Игровой комплекс разделён на зону для приготовления пищи и зону для мытья посуды.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля, сковорода, стакан, солонка, блюдца (2 шт.), ложка, вилка, нож, кухонные щипцы и приборы (4 шт.), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Беларусь
Набор представлен в виде компактной кухни, оснащённой всем необходимым для ведения игрушечного хозяйства. С одной стороны комплекса расположена газовая плита и духовой шкаф, а с другой предусмотрено место для хранения игрушечной посуды и кухонных принадлежностей. Также «Кухня 1» оборудована вытяжкой и фритюрницей для приготовления картофеля фри (имитация данного продукта входит в набор). Игровой комплекс разделён на зону для приготовления пищи и зону для мытья посуды.
Набор "Кухня" 1 (в пакете) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор "Кухня" 1 (в пакете)