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Набор "Кухня" 1 (в пакете) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Кухня" 1 (в пакете)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
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  • Набор &quot;Кухня&quot; 1 (в пакете) - фото 5
  • Набор &quot;Кухня&quot; 1 (в пакете) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
2 920 руб.  5 627 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор "Кухня" 1 (в пакете)
2 920 руб. -48%
5 627 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля, сковорода, стакан, солонка, блюдца (2 шт.), ложка, вилка, нож, кухонные щипцы и приборы (4 шт.), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
49х46х32
Вес, кг.
3.9

Описание товара Набор "Кухня" 1 (в пакете)

Набор представлен в виде компактной кухни, оснащённой всем необходимым для ведения игрушечного хозяйства. С одной стороны комплекса расположена газовая плита и духовой шкаф, а с другой предусмотрено место для хранения игрушечной посуды и кухонных принадлежностей. Также «Кухня 1» оборудована вытяжкой и фритюрницей для приготовления картофеля фри (имитация данного продукта входит в набор). Игровой комплекс разделён на зону для приготовления пищи и зону для мытья посуды.

Отзывы о товаре Набор "Кухня" 1 (в пакете)




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, кастрюля, сковорода, стакан, солонка, блюдца (2 шт.), ложка, вилка, нож, кухонные щипцы и приборы (4 шт.), упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Беларусь
Описание
Набор представлен в виде компактной кухни, оснащённой всем необходимым для ведения игрушечного хозяйства. С одной стороны комплекса расположена газовая плита и духовой шкаф, а с другой предусмотрено место для хранения игрушечной посуды и кухонных принадлежностей. Также «Кухня 1» оборудована вытяжкой и фритюрницей для приготовления картофеля фри (имитация данного продукта входит в набор). Игровой комплекс разделён на зону для приготовления пищи и зону для мытья посуды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Кухня" 1 (в пакете) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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