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Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751

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Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 1
Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 2
Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 3
Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 4
Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 5
Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивные игрушки
  • Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 1
  • Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 2
  • Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 3
  • Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 4
  • Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 5
  • Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 870 руб.  3 162 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 399447
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751
1 870 руб. -41%
3 162 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Интерактивные игрушки
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
пластик
Функции
игрушка, пульт, упаковка
Комплектация
движение
Питание
2xААA, 4xАА
Дополнительно
русское озвучивание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х16
Вес, г.
890

Описание товара Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751

Игрушки изготовлены из высококачественного пластика, который не только обеспечивает долговечность, но и дарит интерактивный опыт благодаря световым эффектам. Эти световые эффекты создают захватывающую атмосферу и делают игры еще более увлекательными.

Отзывы о товаре Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Интерактивные игрушки
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
пластик
Функции
игрушка, пульт, упаковка
Комплектация
движение
Питание
2xААA, 4xАА
Дополнительно
русское озвучивание
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушки изготовлены из высококачественного пластика, который не только обеспечивает долговечность, но и дарит интерактивный опыт благодаря световым эффектам. Эти световые эффекты создают захватывающую атмосферу и делают игры еще более увлекательными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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