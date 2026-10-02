Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Интерактивные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 870 руб. 3 162 руб.
В наличии
Код товара: 399447
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 870 руб. -41%
3 162 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Интерактивные игрушки
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
пластик
Функции
игрушка, пульт, упаковка
Комплектация
движение
Питание
2xААA, 4xАА
Дополнительно
русское озвучивание
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х16
Вес, г.
890
Описание товара Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751
Игрушки изготовлены из высококачественного пластика, который не только обеспечивает долговечность, но и дарит интерактивный опыт благодаря световым эффектам. Эти световые эффекты создают захватывающую атмосферу и делают игры еще более увлекательными.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Интерактивные игрушки
Возраст
от 3 лет
Материал
есть
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
пластик
Функции
игрушка, пульт, упаковка
Комплектация
движение
Питание
2xААA, 4xАА
Дополнительно
русское озвучивание
Страна производитель
Китай
Игрушки изготовлены из высококачественного пластика, который не только обеспечивает долговечность, но и дарит интерактивный опыт благодаря световым эффектам. Эти световые эффекты создают захватывающую атмосферу и делают игры еще более увлекательными.
Робот на д/у (свет,звук,движение)гидроаккумулятор в коробке поворот головы 180 градусов,анимированные глаза,танцует ZYA-A2751 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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