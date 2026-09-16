Кукла 29 см с питомцем собакой и аксессуарами (8 предметов) миска,кость,бутылочка(2),поводок,мяч(3) с пушкой;шарнирная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
В наличии
Код товара: 700995
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, питомец, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х9
Вес, г.
463
Описание товара Кукла 29 см с питомцем собакой и аксессуарами (8 предметов) миска,кость,бутылочка(2),поводок,мяч(3) с пушкой;шарнирная
Эта куколка обожает своего питомца! Она регулярно его выгуливает и играет вместе с собачкой на лужайке, запуская мяч. В наборе прилагаются следующие игрушечные предметы: куколка, фигурка собачки, машинка для запуска мячей, 2 мяча, аксессуары для ухода за питомцем. Внимание! Товар представлен в разных видах без возможности выбора. Цена указана за один набор.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, питомец, упаковка
Страна производитель
Китай
Эта куколка обожает своего питомца! Она регулярно его выгуливает и играет вместе с собачкой на лужайке, запуская мяч. В наборе прилагаются следующие игрушечные предметы: куколка, фигурка собачки, машинка для запуска мячей, 2 мяча, аксессуары для ухода за питомцем. Внимание! Товар представлен в разных видах без возможности выбора. Цена указана за один набор.
Кукла 29 см с питомцем собакой и аксессуарами (8 предметов) миска,кость,бутылочка(2),поводок,мяч(3) с пушкой;шарнирная – стоимость товара 1260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кукла 29 см с питомцем собакой и аксессуарами (8 предметов) миска,кость,бутылочка(2),поводок,мяч(3) с пушкой;шарнирная