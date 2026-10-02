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Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753

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Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 1
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 2
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 3
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 4
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 5
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 6
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 7
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 8
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 9
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
винил
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик, текстиль
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 1
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 2
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 3
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 4
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 5
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 6
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 7
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 8
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 9
  • Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 190 руб.  2 074 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 396185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753
1 190 руб. -43%
2 074 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Материал
винил
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х17х10
Вес, г.
650

Описание товара Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753

Малышка Сердечки - образ младенца - девочки с милым личиком и пухленькими щёчками. Ребенку захочется взять малышку себе на ручки и позаботиться о ней.

Отзывы о товаре Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Материал
винил
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Россия
Описание
Малышка Сердечки - образ младенца - девочки с милым личиком и пухленькими щёчками. Ребенку захочется взять малышку себе на ручки и позаботиться о ней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла Малышка Сердечки (кукла пластмассовая),30 см Весна В3753 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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