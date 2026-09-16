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Уцененный товар Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 707522
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Уцененный товар Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние, 707522

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Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Причина уценки
повреждена упаковка &nbsp;
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
26
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
330 руб.  1 100 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние
330 руб. -70%
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Причина уценки
повреждена упаковка &nbsp;
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
26
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, обувь, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х15х10
Вес, г.
390

Описание товара Уцененный товар Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, кукла
Причина уценки: повреждена упаковка
 

Отзывы о товаре Уцененный товар Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Причина уценки
повреждена упаковка &nbsp;
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
26
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, обувь, упаковка
Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, кукла
Причина уценки: повреждена упаковка
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кукла ВЕСНА В3128 Ася 7 хорошее состояние - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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