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Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая

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Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 1
Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 2
Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 3
Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 4
Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
ПВХ; пластик; текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 1
  • Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 2
  • Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 3
  • Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 4
  • Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Материал
ПВХ; пластик; текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, обувь, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
475

Описание товара Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая

В комплект костюма входят колпак шеф-повара, китель, кофта, брюки, кроссовки и трусики. Вся одежда сшита из х/б ткани, имитируя настоящую форму профессионального шеф-повара. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоли, а туловище и ножки – из пластмассы. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Кукла соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Материал
ПВХ; пластик; текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, обувь, упаковка
Страна производитель
Россия
Описание
В комплект костюма входят колпак шеф-повара, китель, кофта, брюки, кроссовки и трусики. Вся одежда сшита из х/б ткани, имитируя настоящую форму профессионального шеф-повара. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоли, а туловище и ножки – из пластмассы. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Кукла соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла Шеф-повар Весна 30 см пластмассовая - стоимость товара 1950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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