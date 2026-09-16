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Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая

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Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 1
  • Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 2
  • Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 700904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая
2 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х30х17
Вес, г.
300

Описание товара Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая

Мальчик в чеченском костюме из серии «Этно» станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Чечни. В комплект национальной одежды куклы входит: штаны, удлинённый полукафтан (бешмет), черкеска, пояс, кожаные сапожки, нижнее бельё. Комплект одежды дополнен традиционной папахой. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в чеченском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями чеченского народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Россия
Описание
Мальчик в чеченском костюме из серии «Этно» станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями народа Чечни. В комплект национальной одежды куклы входит: штаны, удлинённый полукафтан (бешмет), черкеска, пояс, кожаные сапожки, нижнее бельё. Комплект одежды дополнен традиционной папахой. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из винила, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в чеченском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями чеченского народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла Мальчик в чеченском костюме. Весна Кукла пластмассовая - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2120 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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