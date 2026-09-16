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Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня

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Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 1
Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 2
Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 3
Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
34
Звуковые эффекты
да
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 1
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 2
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 3
  • Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 700885
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
34
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, рюкзак-упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х10
Вес, г.
700

Описание товара Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня

Игра с куклами не только развлекает, но и способствует развитию важнейших навыков: заботы, творческого мышления и мелкой моторики. Куклы становятся не просто игрушками, а настоящими помощниками в формировании эмоционального интеллекта и социальных навыков. Куклы – это идеальный подарок для любого повода. Подберите уникальную куклу для вашего малыша, и пусть этот чудесный друг станет неотъемлемой частью его детства, наполняя его яркими впечатлениями и воспоминаниями. Внимание! Игрушка представлена в разных видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Кукла
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
34
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, рюкзак-упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игра с куклами не только развлекает, но и способствует развитию важнейших навыков: заботы, творческого мышления и мелкой моторики. Куклы становятся не просто игрушками, а настоящими помощниками в формировании эмоционального интеллекта и социальных навыков. Куклы – это идеальный подарок для любого повода. Подберите уникальную куклу для вашего малыша, и пусть этот чудесный друг станет неотъемлемой частью его детства, наполняя его яркими впечатлениями и воспоминаниями. Внимание! Игрушка представлена в разных видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла (34см) на батарейках (звук) в тунике в рюкзаке белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз,песня - по цене 720 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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