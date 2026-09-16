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Уцененный товар DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 729943
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Уцененный товар DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние, 729943

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DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние - фото 1
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DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние - фото 2
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DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка интерактивная
  • DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние - фото 1
  • DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние - фото 2
  • DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
8 180 руб.  14 876 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729943
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние
8 180 руб. -45%
14 876 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Игрушка интерактивная
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Функции
Датчик движения, Датчик касаний, Датчик звука
Питание
3 x AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х25
Вес, кг.
2

Описание товара Уцененный товар DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка, потертости на носу) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, упаковка, игрушка

Отзывы о товаре Уцененный товар DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Игрушка интерактивная
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Функции
Датчик движения, Датчик касаний, Датчик звука
Питание
3 x AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена упаковка, потертости на носу) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, упаковка, игрушка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар DISNEY WOW! REAL FX DISNEY STITCH PUPPETRONIC хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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