Top.Mail.Ru
Трейлер для перевозки "Аризона" (с трактором) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Трейлер для перевозки "Аризона" (с трактором)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 1
Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 2
Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 3
Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 4
Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
  • Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 1
  • Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 2
  • Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 3
  • Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 4
  • Трейлер для перевозки &quot;Аризона&quot; (с трактором) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 654 руб. 
Начислим 866 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трейлер для перевозки "Аризона" (с трактором)
8 654 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Нордпласт
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Комплектация
Тягач, трактор «Богатырь» мини с ковшом
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
82х43х28
Вес, кг.
4.14

Описание товара Трейлер для перевозки "Аризона" (с трактором)

Игрушка Нордпласт 431521 Трейлер для перевозки Аризона (с трактором)Замечательный набор приведет в восторг каждого мальчишку! Он представлен габаритным и превосходно детализированным в реалистичной манере тягачом с мини-трактором на платформе. Трактор можно транспортировать к месту назначения, где он поможет рыть котлован для «строительства».Особенности:Игровой набор, представленный тягачом «Аризона» с трактором «Богатырь» на его платформе, станет прекрасным дополнением автопарка ребенка.Тягач создан по образу и подобию своего реального прототипа, восхищает своей надежностью, грузоподъемностью и вместимостью, внушительными габаритами и тщательной деталировкой.Игрушка имеет прочный пластиковый корпус красного цвета, капот украшен языками пламени, а бока кабины - узором.Стекла в кабине из прозрачного пластика, с обратной стороны спальной кабины можно открыть дверь, что позволяет рассмотреть - с каким комфортом для водителя она оборудована.Колеса игрушки (4 пары) - функциональные, с рельефными протекторами на металлических осях, позволяют ей перемещаться по любой игровой поверхности.Платформа для транспортировки обеспечивает надежную фиксацию и транспортировку трактора, для имитации погрузки и разгрузки предусмотрена открывающаяся и складывающаяся аппарель.Трактор «Богатырь» - компактная модель, выполнен в желто-синем цвете, у него хорошее детальное и реалистичное исполнение.Игрушка с открытой кабиной и функциональным ковшом поможет при строительстве в песочнице.Ребенок сможет познакомиться с данным видом спецтехники и придумать увлекательные сюжеты для игр на предлагаемую тематику.В процессе игры с машинками ребенок получит положительные эмоции и хорошее настроение, сможет расширить кругозор, развить воображение, потренировать моторные навыки и координацию движений.Игрушка выполнена из качественного пластика, безопасного для здоровья детей, цвета которого не тускнеют со временем, изделие имеет требуемый сертификат соответствия.Характеристики:Комплект: тягач, трактор «Богатырь» мини с ковшом.Вес: 4150 г.Размер грузовика: 86,5 х 38 х 31,5 см.Размер трактора: 35 х 22 х 26 см.Вес в упаковке: 5140 г.Размер упаковки: 88 x 32 x 39,5 см.

Отзывы о товаре Трейлер для перевозки "Аризона" (с трактором)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нордпласт
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Комплектация
Тягач, трактор «Богатырь» мини с ковшом
Страна производитель
Россия
Описание
Игрушка Нордпласт 431521 Трейлер для перевозки Аризона (с трактором)Замечательный набор приведет в восторг каждого мальчишку! Он представлен габаритным и превосходно детализированным в реалистичной манере тягачом с мини-трактором на платформе. Трактор можно транспортировать к месту назначения, где он поможет рыть котлован для «строительства».Особенности:Игровой набор, представленный тягачом «Аризона» с трактором «Богатырь» на его платформе, станет прекрасным дополнением автопарка ребенка.Тягач создан по образу и подобию своего реального прототипа, восхищает своей надежностью, грузоподъемностью и вместимостью, внушительными габаритами и тщательной деталировкой.Игрушка имеет прочный пластиковый корпус красного цвета, капот украшен языками пламени, а бока кабины - узором.Стекла в кабине из прозрачного пластика, с обратной стороны спальной кабины можно открыть дверь, что позволяет рассмотреть - с каким комфортом для водителя она оборудована.Колеса игрушки (4 пары) - функциональные, с рельефными протекторами на металлических осях, позволяют ей перемещаться по любой игровой поверхности.Платформа для транспортировки обеспечивает надежную фиксацию и транспортировку трактора, для имитации погрузки и разгрузки предусмотрена открывающаяся и складывающаяся аппарель.Трактор «Богатырь» - компактная модель, выполнен в желто-синем цвете, у него хорошее детальное и реалистичное исполнение.Игрушка с открытой кабиной и функциональным ковшом поможет при строительстве в песочнице.Ребенок сможет познакомиться с данным видом спецтехники и придумать увлекательные сюжеты для игр на предлагаемую тематику.В процессе игры с машинками ребенок получит положительные эмоции и хорошее настроение, сможет расширить кругозор, развить воображение, потренировать моторные навыки и координацию движений.Игрушка выполнена из качественного пластика, безопасного для здоровья детей, цвета которого не тускнеют со временем, изделие имеет требуемый сертификат соответствия.Характеристики:Комплект: тягач, трактор «Богатырь» мини с ковшом.Вес: 4150 г.Размер грузовика: 86,5 х 38 х 31,5 см.Размер трактора: 35 х 22 х 26 см.Вес в упаковке: 5140 г.Размер упаковки: 88 x 32 x 39,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трейлер для перевозки "Аризона" (с трактором) - стоимость товара 8654 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...