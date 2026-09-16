Трейлер для перевозки "Аризона" (с трактором)
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Характеристики
Описание товара Трейлер для перевозки "Аризона" (с трактором)
Игрушка Нордпласт 431521 Трейлер для перевозки Аризона (с трактором)Замечательный набор приведет в восторг каждого мальчишку! Он представлен габаритным и превосходно детализированным в реалистичной манере тягачом с мини-трактором на платформе. Трактор можно транспортировать к месту назначения, где он поможет рыть котлован для «строительства».Особенности:Игровой набор, представленный тягачом «Аризона» с трактором «Богатырь» на его платформе, станет прекрасным дополнением автопарка ребенка.Тягач создан по образу и подобию своего реального прототипа, восхищает своей надежностью, грузоподъемностью и вместимостью, внушительными габаритами и тщательной деталировкой.Игрушка имеет прочный пластиковый корпус красного цвета, капот украшен языками пламени, а бока кабины - узором.Стекла в кабине из прозрачного пластика, с обратной стороны спальной кабины можно открыть дверь, что позволяет рассмотреть - с каким комфортом для водителя она оборудована.Колеса игрушки (4 пары) - функциональные, с рельефными протекторами на металлических осях, позволяют ей перемещаться по любой игровой поверхности.Платформа для транспортировки обеспечивает надежную фиксацию и транспортировку трактора, для имитации погрузки и разгрузки предусмотрена открывающаяся и складывающаяся аппарель.Трактор «Богатырь» - компактная модель, выполнен в желто-синем цвете, у него хорошее детальное и реалистичное исполнение.Игрушка с открытой кабиной и функциональным ковшом поможет при строительстве в песочнице.Ребенок сможет познакомиться с данным видом спецтехники и придумать увлекательные сюжеты для игр на предлагаемую тематику.В процессе игры с машинками ребенок получит положительные эмоции и хорошее настроение, сможет расширить кругозор, развить воображение, потренировать моторные навыки и координацию движений.Игрушка выполнена из качественного пластика, безопасного для здоровья детей, цвета которого не тускнеют со временем, изделие имеет требуемый сертификат соответствия.Характеристики:Комплект: тягач, трактор «Богатырь» мини с ковшом.Вес: 4150 г.Размер грузовика: 86,5 х 38 х 31,5 см.Размер трактора: 35 х 22 х 26 см.Вес в упаковке: 5140 г.Размер упаковки: 88 x 32 x 39,5 см.
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