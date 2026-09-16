DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивная игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб.
В наличии
Код товара: 720235
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Интерактивная игрушка
Возраст
от 3 лет
Материал
Пластик , Ткань / Текстиль , Смешанные материалы
Звуковые эффекты
да
Функции
Говорящий , Интерактивный , Подвижный
Питание
3 x AAA
Дополнительно
Датчик движения, Датчик касаний, Датчик звука
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
1
Описание товара DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC
Интерактивная игрушка Stitch: Lilo & Stitch — это мягкий и реалистичный персонаж Disney с анимированными движениями, созданный для ярких игровых впечатлений. Стич двигает ртом, поворачивает голову, реагирует на прикосновения к голове и носу, а также способен выражать настроение — весёлое или сердитое, которое выбирается нажатием кнопки. У игрушки также предусмотрен режим “героя” с активной анимацией и реакцией. Стич идеально подойдёт для ролевых игр, обнимашек и станет отличным компаньоном для ребёнка. При наличии игрушки Angel возможна синхронная игровая сцена с диалогами и взаимодействием.Игрушка работает от 3 батареек AAA (не входят в комплект)Характеристики: Высота: 30 см Материал: текстиль, пластик
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Интерактивная игрушка
Возраст
от 3 лет
Материал
Пластик , Ткань / Текстиль , Смешанные материалы
Звуковые эффекты
да
Функции
Говорящий , Интерактивный , Подвижный
Питание
3 x AAA
Дополнительно
Датчик движения, Датчик касаний, Датчик звука
Страна производитель
Китай
Интерактивная игрушка Stitch: Lilo & Stitch — это мягкий и реалистичный персонаж Disney с анимированными движениями, созданный для ярких игровых впечатлений. Стич двигает ртом, поворачивает голову, реагирует на прикосновения к голове и носу, а также способен выражать настроение — весёлое или сердитое, которое выбирается нажатием кнопки. У игрушки также предусмотрен режим “героя” с активной анимацией и реакцией. Стич идеально подойдёт для ролевых игр, обнимашек и станет отличным компаньоном для ребёнка. При наличии игрушки Angel возможна синхронная игровая сцена с диалогами и взаимодействием.Игрушка работает от 3 батареек AAA (не входят в комплект)Характеристики: Высота: 30 см Материал: текстиль, пластик
DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - стоимость товара 8730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC