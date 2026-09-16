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DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC

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DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - фото 1
DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - фото 2
DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - фото 3
DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивная игрушка
  • DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - фото 1
  • DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - фото 2
  • DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - фото 3
  • DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC
8 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Интерактивная игрушка
Возраст
от 3 лет
Материал
Пластик , Ткань / Текстиль , Смешанные материалы
Звуковые эффекты
да
Функции
Говорящий , Интерактивный , Подвижный
Питание
3 x AAA
Дополнительно
Датчик движения, Датчик касаний, Датчик звука
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
1

Описание товара DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC

Интерактивная игрушка Stitch: Lilo & Stitch — это мягкий и реалистичный персонаж Disney с анимированными движениями, созданный для ярких игровых впечатлений. Стич двигает ртом, поворачивает голову, реагирует на прикосновения к голове и носу, а также способен выражать настроение — весёлое или сердитое, которое выбирается нажатием кнопки. У игрушки также предусмотрен режим “героя” с активной анимацией и реакцией. Стич идеально подойдёт для ролевых игр, обнимашек и станет отличным компаньоном для ребёнка. При наличии игрушки Angel возможна синхронная игровая сцена с диалогами и взаимодействием.Игрушка работает от 3 батареек AAA (не входят в комплект)Характеристики: Высота: 30 см Материал: текстиль, пластик

Отзывы о товаре DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Интерактивная игрушка
Возраст
от 3 лет
Материал
Пластик , Ткань / Текстиль , Смешанные материалы
Звуковые эффекты
да
Функции
Говорящий , Интерактивный , Подвижный
Питание
3 x AAA
Дополнительно
Датчик движения, Датчик касаний, Датчик звука
Страна производитель
Китай
Описание
Интерактивная игрушка Stitch: Lilo & Stitch — это мягкий и реалистичный персонаж Disney с анимированными движениями, созданный для ярких игровых впечатлений. Стич двигает ртом, поворачивает голову, реагирует на прикосновения к голове и носу, а также способен выражать настроение — весёлое или сердитое, которое выбирается нажатием кнопки. У игрушки также предусмотрен режим “героя” с активной анимацией и реакцией. Стич идеально подойдёт для ролевых игр, обнимашек и станет отличным компаньоном для ребёнка. При наличии игрушки Angel возможна синхронная игровая сцена с диалогами и взаимодействием.Игрушка работает от 3 батареек AAA (не входят в комплект)Характеристики: Высота: 30 см Материал: текстиль, пластик
Самовывоз
Доставка
Отзывы


DISNEY WOW! REAL FX DISNEY HAWAIIAN CHATTY STITCH PUPPETRONIC - стоимость товара 8730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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