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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Автомобиль инерционный Полесье "Сити" самосвал свет,звук арт.86204/8
Машинки и автотреки Полесье — это захватывающий набор для маленьких гонщиков, который привносит в игру реалистичное ощущение автогонок. Изготовленный в Беларуси, этот набор разработан специально для мальчиков от 3 лет. Он отлично подойдёт для увлекательных игр и развития воображения вашего ребёнка.
Одной из ключевых характеристик данного набора является наличие звуковых эффектов, которые добавляют атмосферу настоящего гоночного трека. Каждое нажатие и движение сопровождается звуками, которые делают игру ещё более захватывающей и погружающей в процесс.
Бренд Полесье давно зарекомендовал себя как производитель качественных и безопасных игрушек, и этот комплект не стал исключением. Он обеспечивает не только развлечение, но и способствует развитию моторики и координации у детей.
Подарите вашему ребёнку возможность погрузиться в мир скорости и приключений с машинами и автотреками Полесье!
Машинки и автотреки Полесье — это захватывающий набор для маленьких гонщиков, который привносит в игру реалистичное ощущение автогонок. Изготовленный в Беларуси, этот набор разработан специально для мальчиков от 3 лет. Он отлично подойдёт для увлекательных игр и развития воображения вашего ребёнка.
Одной из ключевых характеристик данного набора является наличие звуковых эффектов, которые добавляют атмосферу настоящего гоночного трека. Каждое нажатие и движение сопровождается звуками, которые делают игру ещё более захватывающей и погружающей в процесс.
Бренд Полесье давно зарекомендовал себя как производитель качественных и безопасных игрушек, и этот комплект не стал исключением. Он обеспечивает не только развлечение, но и способствует развитию моторики и координации у детей.
Подарите вашему ребёнку возможность погрузиться в мир скорости и приключений с машинами и автотреками Полесье!
Автомобиль инерционный Полесье "Сити" самосвал свет,звук арт.86204/8 - этот товар вы можете купить по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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