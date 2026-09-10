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Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003

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Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 1
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 2
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 3
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 4
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 5
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 6
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 7
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 8
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 9
Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл, резина, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 1
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 2
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 3
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 4
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 5
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 6
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 7
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 8
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 9
  • Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
3 780 руб.  6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399297
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл, резина, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Комплектация
бульдозер, пульт управления 24GHz, аккумулятор NiCd 48V 400mah, USB зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х19
Вес, кг.
1.82

Описание товара Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003

Помощь на строительной площадке доставит вам удовольствие с бульдозером с ломающейся рамой. Эта машинка поможет поможет подобрать и загрузить любые материалы на строительной площадке!, Данная модель сразу бросается своими размерами, игрушка довольная большая, что даёт ей преимущество, если она используется на улице. Большие колёса с лёгкостью справится с неровностью на дороге, в виде сухого песка или глины, при этом сохраняя устойчивость и управляемость даже при максимальной нагрузке., Модель способна поднимать незначительные тяжести за счёт своего ковша, который оборудован электроприводом. Бульдозер имеет строительный желтый стиль., Большой радиоуправляемый бульдозер умеет всё то, что должен уметь бульдозер : ездит вперёд и назад, разворачивается, поднимает и опускает ковш. При движении включается подсветка, машина издает реалистичные звуки. Для тех, кому это мешает, бульдозер может быть переведен в беззвучный режим.

Отзывы о товаре Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл, резина, пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Комплектация
бульдозер, пульт управления 24GHz, аккумулятор NiCd 48V 400mah, USB зарядное устройство, руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Описание
Помощь на строительной площадке доставит вам удовольствие с бульдозером с ломающейся рамой. Эта машинка поможет поможет подобрать и загрузить любые материалы на строительной площадке!, Данная модель сразу бросается своими размерами, игрушка довольная большая, что даёт ей преимущество, если она используется на улице. Большие колёса с лёгкостью справится с неровностью на дороге, в виде сухого песка или глины, при этом сохраняя устойчивость и управляемость даже при максимальной нагрузке., Модель способна поднимать незначительные тяжести за счёт своего ковша, который оборудован электроприводом. Бульдозер имеет строительный желтый стиль., Большой радиоуправляемый бульдозер умеет всё то, что должен уметь бульдозер : ездит вперёд и назад, разворачивается, поднимает и опускает ковш. При движении включается подсветка, машина издает реалистичные звуки. Для тех, кому это мешает, бульдозер может быть переведен в беззвучный режим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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