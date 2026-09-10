Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003
Помощь на строительной площадке доставит вам удовольствие с бульдозером с ломающейся рамой. Эта машинка поможет поможет подобрать и загрузить любые материалы на строительной площадке!, Данная модель сразу бросается своими размерами, игрушка довольная большая, что даёт ей преимущество, если она используется на улице. Большие колёса с лёгкостью справится с неровностью на дороге, в виде сухого песка или глины, при этом сохраняя устойчивость и управляемость даже при максимальной нагрузке., Модель способна поднимать незначительные тяжести за счёт своего ковша, который оборудован электроприводом. Бульдозер имеет строительный желтый стиль., Большой радиоуправляемый бульдозер умеет всё то, что должен уметь бульдозер : ездит вперёд и назад, разворачивается, поднимает и опускает ковш. При движении включается подсветка, машина издает реалистичные звуки. Для тех, кому это мешает, бульдозер может быть переведен в беззвучный режим.
Отзывы о товаре Спецтехника Бульдозер на РУ (звук) 1:20 в коробке подвижный ковш E519-003