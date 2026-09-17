Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Максимальная мощность, кВт
0.8
Уровень шума
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб.
В наличии
Код товара: 747849
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Загружаем...
7 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
2-х тактный
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Расход топлива, л/час
1.05
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
0.8
Максимальное время непрерывной работы, мин
228
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
65
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х32
Вес, кг.
16.27
Описание товара Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
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Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
2-х тактный
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4
Расход топлива, л/час
1.05
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
0.8
Максимальное время непрерывной работы, мин
228
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Уровень шума
65
Ширина, см
32
Высота, см
32
Страна производитель
Китай
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Генератор бензиновый СИБРТЕХ 94665, БС-950, 0,8 кВт, 230 В, 2-х такт., 4 л, ручной стартер - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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