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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209)

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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 3
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 4
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 5
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 6
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 7
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 8
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 9
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 10
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 11
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 12
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 13
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 14
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 15
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 16
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 17
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 18
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 19
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 6 штИмбусовый ключ - 1 штОтверка - 1 штВинт - 6 штКейс металлический для хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 3
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 4
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 5
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 6
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 7
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 8
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 9
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 10
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 11
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 12
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 13
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 14
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 15
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 16
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 17
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 18
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 19
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209)
3 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 6 штИмбусовый ключ - 1 штОтверка - 1 штВинт - 6 штКейс металлический для хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х23х11
Вес, кг.
5

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209)

Аппарат для сварки труб Denzel поможет быстро и надёжно соединять трубы диаметром от 20 до внушительных 63 мм. Благодаря максимальной температуре нагрева до 220 °C справится даже с плотными материалами — идеален для водопровода, отопления или ремонта коммуникаций в доме. В комплекте идут парные насадки, что позволяет сразу работать с разными размерами труб и не терять время на смену оборудования. Мечевидная форма нагревателя обеспечивает равномерный прогрев по всей длине стыка — аккуратный и прочный шов гарантирован.



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Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 6 штИмбусовый ключ - 1 штОтверка - 1 штВинт - 6 штКейс металлический для хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат для сварки труб Denzel поможет быстро и надёжно соединять трубы диаметром от 20 до внушительных 63 мм. Благодаря максимальной температуре нагрева до 220 °C справится даже с плотными материалами — идеален для водопровода, отопления или ремонта коммуникаций в доме. В комплекте идут парные насадки, что позволяет сразу работать с разными размерами труб и не терять время на смену оборудования. Мечевидная форма нагревателя обеспечивает равномерный прогрев по всей длине стыка — аккуратный и прочный шов гарантирован.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-2000 (94209) - этот товар вы можете купить по цене 3120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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